Airbus сократит 2 тыс. рабочих мест в оборонно-космическом подразделении

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus сократит более 2 тыс. рабочих мест в оборонно-космическом подразделении.

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus сократит более 2 тыс. рабочих мест в оборонно-космическом подразделении.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении компании.

Основная часть сокращений придется на Германию, Францию, Великобританию и Испанию.

В октябре Airbus предупредила, что планирует изменение организационной структуры подразделения с учетом сохранения сложной деловой среды, особенно в космическом сегменте.

5 декабря компания сообщила, что сокращения затронут 2 043 сотрудников, или около 5% штата подразделения. Более половины увольнений - 1 128 позиций - придется на долю космического сегмента.

Airbus планирует завершить их к середине 2026 года. Практически все запланированные сокращения коснутся функций поддержки управления.