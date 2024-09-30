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Агроэкспорт: Объем электронной торговли продовольственными товарами в Азербайджане к 2029 году увеличится в 2,3 раза

Агроэкспорт: Объем электронной торговли продовольственными товарами в Азербайджане к 2029 году увеличится в 2,3 раза Объем электронной торговли продовольственными товарами в Азербайджане к 2029 году достигнет 172,5 млн долларов.
Бизнес
30 сентября 2024 г. 09:23
Агроэкспорт: Объем электронной торговли продовольственными товарами в Азербайджане к 2029 году увеличится в 2,3 раза

Объем электронной торговли продовольственными товарами в Азербайджане к 2029 году достигнет 172,5 млн долларов.

Как сообщает Report, такой объем электронной торговли продтоварами прогнозирует центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе России.

В 2023 году объем электронной торговли продовольственными товарами в Азербайджане составлял 76 млн долларов. Таким образом, в 2023-2028гг объемы электронной торговли увеличатся почти в 2,3 раза.

"Сектор электронной торговли Азербайджана в настоящий момент находится в фазе активного развития. По различным данным, интернетом в стране пользуется от 82% до 88% населения. Кроме того, в Азербайджане растет количество операций с кредитными и дебетовыми картами, многие отели, рестораны и магазины принимают безналичные методы оплаты. Правительство страны активно работает над развитием мобильного и интернет-банкинга, а также популяризацией безналичных платежей, что стимулирует развитие сектора", - отмечают в Центре.

Согласно прогнозам центра, по итогам 2024 года объем электронной торговли продтоварами в Азербайджане составит 92,7 млн долларов (+22% от показателя 2023 года).

В 2025 году объем достигнет 111,6 млн долларов (годовой темп роста – 20,4%), в 2026 году - 132,1 млн долларов (рост на 18,4%), в 2027 году - 152,5 млн долларов (рост на 15,4%), в 2027 году - 172,5 млн долларов (рост на 13,1%).

При этом в центре считают, что основными проблемами на рынке электронной коммерции Азербайджана остаются слабо развитая телекоммуникационная инфраструктура, низкий уровень технологической грамотности населения, дорогостоящее потребительское оборудование и высокие тарифы на связь.

"Азербайджан отстает от соседних стран по таким показателям, как скорость и доступность интернет-соединения. В 2023 году покупки онлайн совершали всего около 10% населения страны. Многие компании, работающие в секторе, предоставляют товары и услуги только по полной предоплате", - подчеркнули в организации.

В Центре считают, что для развития сектора и укрепления уверенности потребителей в безопасности проведения безналичных транзакций в Азербайджане, необходимо эффективное законодательство, которое будет способствовать отслеживаемости операций, а также уменьшению доли сектора, функционирующей в рамках теневой экономики.

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Версия на азербайджанском языке “Aqroeksport”: 2029-cu ilə qədər Azərbaycanda ərzaq məhsullarının elektron ticarəti 2,3 dəfə artacaq

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