ACG должна определиться с намерениями по покупке Anglo Asian до 24 декабря

Британская золотодобывающая компания Anglo Asian Mining PLC (ААМ), осуществляющая деятельность в Азербайджане, до 24 декабря 2025 года ожидает от британской ACG Metals Limited (ACG) конкретики в отношении ее намерений по приобретению ААМ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ААМ.

"ААМ обращает внимание на объявление ACG Metals Limited от 26 ноября 2025 года о том, что ACG находится на ранней стадии рассмотрения возможности подачи предложения о покупке всего выпущенного и подлежащего выпуску обыкновенного акционерного капитала Anglo Asian Mining", - говорится в сообщении.

ААМ отмечает, что заявление ACG не является твердым намерением сделать предложение в соответствии с Правилом 2.7 Кодекса о поглощениях Великобритании, и нет уверенности, что ACG в итоге действительно сделает предложение.

"Нет также гарантий, что будет заключено окончательное соглашение о возможном приобретении или что такое предложение, если оно будет сделано, будет содержать какие-либо конкретные условия. ACG в соответствии с Правилом 2.6(a) Кодекса, не позднее 17:00 24 декабря 2025 года должна либо объявить о твердом намерении сделать предложение о покупке Anglo Asian, либо заявить, что не намерена делать такое предложение", - говорится в заявлении.

ААМ настоятельно рекомендовала своим акционерам не предпринимать никаких действий в настоящее время и сообщила, что в свете заявления ACG в отношении ААМ начался "период оферты" в соответствии с положениями Кодекса о поглощениях Великобритании.

"После появления ряда спекулятивных комментариев на информационных стендах инвесторов и последующего изменения цен на акции ААМ обратилась с просьбой о приостановке торгов обыкновенными акциями на Альтернативном инвестиционном рынке (Alternative Investments Market, AIM) при Лондонской фондовой бирже. Ожидается, что торги возобновятся в 07:30 по Гринвичу 27 ноября 2025 года", - говорится в информации.

ААМ подчеркивает, что успешно реализует свою стратегию роста, направленную на переход к статусу производителя среднего уровня с многопрофильными активами и низкой себестоимостью, ориентированного на медь.

"В 2025 году Anglo Asian ввела в эксплуатацию два новых рудника в Азербайджане в срок и в рамках бюджета, что подтверждает многолетний успешный опыт работы в стране. Совет директоров полностью сосредоточен на дальнейшем развитии ресурсной базы компании, превышающей 400 тыс. унций золота и 1 млн тонн меди, что укрепляет уверенность в выводе на добычу еще двух активов - Хархар и Гарадаг", - говорится в информации.

ACG - британская компания, специализирующаяся на добыче цветных металлов, в частности меди, а также золота и серебра. Компания владеет медно-золотым рудником "Гедиктепе" в Турции, где ведется добыча золота, и планирует начать производство концентратов меди и цинка.

Акции ACG торгуются на Лондонской фондовой бирже.