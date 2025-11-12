АБР: На Южном Кавказе растет кредитование крупных компаний на фоне снижения доли МСП

В некоторых странах, таких как Армения и Азербайджан, доля кредитов малого и среднего предпринимательства (МСП) постепенно сокращалась, что совпало с расширением кредитования крупных компаний.

Как сообщает Report, об этом заявил старший экономист Азиатского банка развития (АБР) Шигехиро Шинозаки (Shigehiro Shinozaki) в ходе проходящей в Баку презентации отчета АБР "Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025".

"Малые и средние предприятия формировали рынок в развивающейся Азии и Тихоокеанском регионе, однако он оставался очень небольшим, составляя в среднем 16,9% от общего объема банковского кредитования, что эквивалентно 10,7% национального ВВП в 2024 году. В среднем 53% кредитов МСП приходилось на сферу услуг, за которой следовали промышленность и сельское хозяйство", - сказал Ш. Шинозаки.

По его словам, Большинство стран Юго-Восточной Азии фактически следуют этой модели.

"Однако распределение по секторам сильно различается в зависимости от региона и конкретной страны. Например, в Южной Азии около 40% кредитов МСП приходилось на промышленность. Значительная доля кредитов МСП направлялась предприятиям, основанным на сельском хозяйстве, в таких странах, как Таджикистан, Соломоновы Острова и Кыргызстан. Таким образом, доля кредитов МСП в общем объеме банковских займов и в национальном ВВП сильно колеблется. Это зависит от уровня подверженности внешним шокам, а также от соответствующих мер правительства", - подчеркнул экономист.

Шинозаки отметил, что в период с 2020 по 2024 год средняя доля кредитов МСП в общем объеме банковских кредитов снизилась в 12 странах и, напротив, выросла в 8 странах.

"Например, на Кавказе и в Центральной Азии общие климатические кризисы, вероятно, были связаны с экономической адаптацией, обусловленной ростом и государственной поддержкой. Таким образом, условно можно выделить два направления. В некоторых странах, таких как Азербайджан и Армения, доля кредитов МСП постепенно сокращалась, что совпало с расширением кредитования крупных компаний. В других, например в Узбекистане, напротив, доля кредитов МСП увеличивалась благодаря усилению государственной поддержки финансирования через вновь созданный Банк развития бизнеса", - добавил экономист.

По его словам, доля проблемных кредитов МСП снизилась после пандемии до 2023 года, но снова начала расти в 2024 году по мере расширения рынков банковского кредитования МСП по всему региону.

"Таким образом, соотношение проблемных кредитов МСП к общему объему кредитов МСП снизилось после скачка до 8,7% во время пандемии в 2020 году, затем стабилизировалось на уровне 7,0% в 2023 году. Однако в 2024 году снова выросло до 7,6%. В целом, доля проблемных кредитов МСП продолжала снижаться на Кавказе и в Центральной Азии, но увеличивалась в Южной Азии, а также в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Таким образом, по регионам наблюдаются разные тенденции", - подчеркнул Шинозаки.