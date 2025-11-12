АБР: Правительства стран мира корректируют стратегию по МСП с учетом текущих вызовов

Текущие глобальные вызовы вынуждают правительства стран мира пересматривать стратегию и подходы к развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Азиатского банка развития (АБР) по Японии Шигэо Шимидзу (Shigeo Shimizu) в ходе проходящей в Баку презентации отчета АБР "Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025" (ASM 2025).

"Однако, почти нет достоверных данных о масштабе МСП, а также о том, как и где они работают. Эти данные называются ландшафтными. Учитывая нехватку такой информации, ASM взял на себя задачу создания надежного хранилища данных. Теперь у нас есть важный ресурс для разработчиков политики, когда они проектируют и реализуют национальные программы развития МСП", - подчеркнул Шимидзу.

По его словам, однако впереди еще много работы.

"База данных уже хороша, но остаются пробелы, которые нужно заполнить. По мере углубления глобальной экономической неопределенности более полная база данных может придать вес доказательной политике, которая становится все более необходимой для построения устойчивого и инклюзивного экономического роста как на национальном, так и на региональном уровнях", - отметил он.

Исполнительный директор подчеркнул, что в настоящее время в мировой торговле имеется неопределенная ситуация - от тарифных войн до продолжающегося российского вторжения в Украину и геополитической напряженности: "Вся эта глобальная неопределенность влияет на МСП в зависимости от экономических условий стран, включая их размер и политику роста. Но одно ясно - поскольку МСП играют ключевую роль в национальной экономике, глобальные вызовы вынуждают правительства пересматривать стратегии и подходы к развитию МСП, чтобы обеспечить формирование устойчивой и жизнеспособной экосистемы роста, способной противостоять глобальной нестабильности".

По его словам, серия отчетов ASM служит ценным ориентиром при разработке эффективных программ государственной поддержки МСП в условиях текущей глобальной экономической неопределенности. "Мы можем использовать это как основу для создания более инновационных политик в сфере МСП - включая расширение доступа к финансированию и повышение устойчивости к потрясениям, таким как пандемии, стихийные бедствия или другие региональные кризисы", - резюмировал Ш.Шимидзу.