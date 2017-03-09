АБР ищет аудитора для "Азеришыг"

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) в рамках инвестиционной программы по реконструкции электрораспределительной сети ищет международного аудитора по методу "выбора качественного консультанта".

Как сообщает Report, крайняя дата обращения – 5 апреля этого года.

По информации, с выбранной компанией будет заключен контракт сроком на 36 месяцев. Компании за этот период будет выплачено 122 тыс. долларов. Из этой суммы 120 тыс. долларов предусмотрены на капитальные, 2 тыс. долларов – непредусмотренные расходы.

Отметим, что успешно прошедшая отбор компания приступит к своим обязанностям 24 апреля.

Ответственным лицом по проекту от ОАО "Азеришыг" является Фаррух Эйбатов.

Отметим, что Азербайджан обратился в АБР по вопросу финансирования инвестиционной программы по реконструкции электрораспределительной сети. Руководство АБР и правительство Азербайджана 5 мая прошлого года на 48-ом ежегодном заседании Совета руководителей АБР в Баку подписали меморандум стоимостью 1 млрд долларов, предусматривающий модернизацию электрораспределительной сети. По условиям меморандума, 25% инвестиций обеспечит правительство Азербайджана, 75% - АБР.

Напомним, что в июле 2016 года АБР утвердил кредитную программу на данный проект, и Азербайджан уже получил первый транш кредита (250 млн долларов). Очередной транш будет выделен в 2018 году.