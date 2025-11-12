АБР: Экспортеры в Азии сильно пострадали от тарифной политики США

Субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства (МСМП) должны формировать экономическую основу, которая служит стабильным двигателем внутреннего роста и обеспечивает устойчивость к внешним шокам.

Как сообщает Report, об этом заявил главный экономист и директор Департамента экономических исследований и развития (ERDI) Азиатского банка развития (АБР) Альберт Парк (Albert Park) в ходе проходящей в Баку презентации отчета АБР "Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025" (ASM 2025).

"В течение этого года на нас обрушился шквал изменений в мировой торговой среде, особенно рост тарифов на импорт в США и беспрецедентная неопределенность торговой политики. Тарифы США сейчас находятся на самом высоком уровне почти за 90 лет, и большинство азиатских экспортеров пострадали довольно сильно", - сказал А.Парк.

По его словам, ASM 2025 показывает, как страны Азии и Тихоокеанского региона поддерживают развитие МСМП.

"Доклад подтверждает, что МСМП продолжают расширяться по всему развивающемуся азиатскому региону. Некоторые из них выросли в крупные компании, что отражает устойчивый рост в 2024 году. Однако большинство МСМП, по-прежнему, сосредоточены в традиционных секторах - внутренней торговле, сельском хозяйстве, простом мелкосерийном производстве, субподряде и аутсорсинге. Относительно немного предприятий работают в инновационных секторах услуг или представляют технологические стартапы. Национальные стратегии развития МСМП должны быть направлены на поддержку именно таких предприятий - небольших технологических производителей и стартапов, а также предпринимателей, являющихся двигателем инноваций", - подчеркнул экономист.