Абдуссалам Аль-Муршиди: Сотрудничество с Азербайджаном открывает доступ к передовым технологиям

    Бизнес
    • 08 октября, 2025
    • 15:56
    Оман и Азербайджан создают совместный Фонд прямых инвестиций с капиталом 200 млн долларов с целью развития ключевых секторов экономики и поддержку целей диверсификации в рамках стратегии "Видение Оман 2040".

    Как сообщает Report со ссылкой на Oman Investment Authority (OIA), об этом заявил председатель OIA Абдуссалам бин Мухаммед Аль-Муршиди на церемонии подписания соглашения между Азербайджанским инвестиционным холдингом (AIH) и OIA.

    По его словам, новый фонд станет платформой для продвижения проектов с высокой добавленной стоимостью, стимулирования инвестиций в производство, энергетику, логистику и другие стратегические отрасли.

    Согласно информации, обе стороны внесут равные доли в размере 100 млн долларов, сформировав первоначальный капитал фонда в 200 млн долларов. Средства будут направлены на инвестиции в пищевую промышленность, производство, возобновляемую энергетику, логистику, здравоохранение и розничную торговлю.

    По словам М. Аль-Муршиди, партнерство с Азербайджаном соответствует стратегическим приоритетам Омана:

    "Сотрудничество открывает доступ к передовым технологиям и способствует развитию национальных отраслей. Оно отражает растущее доверие к роли Омана как надежного инвестиционного партнера. Мы продолжим искать перспективные возможности для повышения социально-экономической отдачи от наших инвестиций и создания добавленной стоимости для национальной экономики".

    В свою очередь, генеральный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов подчеркнул, что создание фонда символизирует новую фазу двустороннего сотрудничества:

    "Фонд прямых инвестиций между OIA и AIH отражает нашу общую приверженность укреплению экономических связей посредством устойчивых и ориентированных на будущее инвестиций, создающих долгосрочную ценность для обеих экономик".

    Отмечается, что данный фонд стал десятым по счету партнерством OIA с зарубежными структурами. Ранее аналогичные соглашения были заключены с организациями из Турции, Катара, Брунея, Узбекистана, Индии, Вьетнама, Испании, Пакистана и Китая.

