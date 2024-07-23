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В Карабахе 442 проекта реализуются иностранными компаниями

В Карабахе 442 проекта реализуются иностранными компаниями По состоянию на 15 июля поступило 2 107 заявок на участие в 2 058 проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а 442 проекта осуществляются иностранными компаниями.
Бизнес
23 июля 2024 г. 14:32
В Карабахе 442 проекта реализуются иностранными компаниями

По состоянию на 15 июля поступило 2 107 заявок на участие в 2 058 проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а 442 проекта осуществляются иностранными компаниями.

Как сообщает Report, об этом на встрече с азербайджанскими и вьетнамскими предпринимателями сообщила советник исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Шабнам Аллахвердиева.

По ее словам, в первой половине 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Вьетнамом превысил 63 млн долларов США.

Она добавила, что AZPROMO готово помочь вьетнамским компаниям в создании бизнеса в Азербайджане, предоставив необходимые ресурсы и инструкции:

"Азербайджан предлагает значительные налоговые льготы до 10 лет в действующих на территории страны специальных экономических и промышленных зонах, а также в агропарках и свободных экономических зонах".

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Версия на английском языке Over 440 foreign companies apply to participate in Karabakh-related projects in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке AZPROMO: Xarici şirkətlər Qarabağda 442 layihə həyata keçirir

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