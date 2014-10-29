Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Великобритания заинтересована в развитии торговых отношений с Азербайджаном и считает важным развитие ненефтяного сотрудничества с этой страной.

Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил специальный посланник премьер-министра Великобритании по развитию торговых отношений с Азербайджаном Чарльз Хендри на мероприятии, посвященном торговым отношениям Азербайджана и Великобритании в Лондоне.

Мероприятие организовано Обществом Европа-Азербайджан (TEAS) при сотрудничестве с CATBIG - сетью бизнес компаний, расположенных в Великобритании. В нем приняли участие более 60 дипломатов и представителей бизнеса.

Ч.Хендри заявил, что между странами сложились крепкие отношения, которые в настоящее время "в подавляющем большинстве сосредоточены вокруг нефти и газа" и отметил важность развития сотрудничества и за пределами энергетической сферы. "Сумгаитский парк химической промышленности в настоящее время находится на стадии строительства, с этой точки зрения инвестиции и навыки британских компаний могут быть полезными. Реализация проекта "Белый город" превратила сильно загрязненную территорию в место мирового класса с расположенными там топ-отелями. Британские компании безусловно могли бы внести свой вклад в плане дизайна, архитектуры и проектного менеджмента", - заявил спецпосланник. Ч.Хендрик также отметил возможности для развития двустороннего сотрудничества в сфере информационных технологий и секторе финансовых услуг.

Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде в свою очередь также высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией. Он отметил, что экономические, политические интересы и интересы безопасности двух стран практически совпадают. По его словам, в связи с политической стабильностью и разумной макроэкономической политикой экономика Азербайджана за последние десять лет выросла в 3,2 раза. На Азербайджан приходится 70 процентов ВВП Южного Кавказа, страна осуществляет торговлю с 150 странами мира.