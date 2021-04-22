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Зенитно-ракетные подразделения проводят тактические учения с боевой стрельбой

Зенитно-ракетные подразделения проводят тактические учения с боевой стрельбой Выполняются показательные боевые стрельбы из разнокалиберных зенитных установок и зенитно-ракетных комплексов
Армия
22 апреля 2021 г. 09:39
Зенитно-ракетные подразделения проводят тактические учения с боевой стрельбой
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Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, в Азербайджанской армии проводятся тактические учения зенитно-ракетных подразделений с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе учений выполняются показательные боевые стрельбы из разнокалиберных зенитных установок и зенитно-ракетных комплексов. На учениях, проводимых в условиях, приближенных к реально боевым, точным огнем уничтожаются условные цели.

Основное внимание в учениях уделяется оперативному управлению подразделениями, совершенствованию их навыков организации боевой деятельности во взаимодействии с другими родами войск, повышению уровня боеготовности личного состава с учетом опыта, приобретенного в Отечественной войне.

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Версия на английском языке ФотоAnti-aircraft missile units conduct live-fire tactical exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоZenit-raket bölmələrinin döyüş atışlı taktiki təlimləri keçirilir - VİDEO

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