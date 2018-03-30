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    Завтра состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

    © Report

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Завтра состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

    Как сообщает Report, встреча пройдет в турецком городе Гиресун.

    На собрании планируется участие министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова, министра национальной обороны Турции Нуреттина Джаникли и министра обороны Грузии Левана Изория.

    Отметим, что 28 марта З.Гасанов отбыл с визитом в Турцию. Он, встретился с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром национальной обороны Нуреттином Джаникли, начальником Генерального штаба Вооруженных сил, генералом армии Хулуси Акаром, председателем Комитета оборонной промышленности Исмаилом Демиром.

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