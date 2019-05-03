Завершился основной этап азербайджано-турецких тактических учений с боевой стрельбой - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Завершен основной этап азербайджано-турецких тактических учений с боевой стрельбой.
Как сообщает Report, темой учений было проникновение вглубь тактических групп, атака обороняющегося врага, его разгром, перехват высот и территориального отрезка.
Военнослужащие двух стран с точностью выполнили поставленные задачи.
*** 11:43
В рамках соглашения между Азербайджаном и Турцией о военном сотрудничестве, начался основной этап совместных азербайджано-турецких тактических учений с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк-2019".
Как сообщает Report, стартовавшие 1 мая учения завершатся сегодня.
Отметим, что основной целью учений является достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран, проведение обмена опытом.
К этим учениям привлечены больше тысячи человек личного состава, около 60 единиц боевой техники, 30 артиллерийских установок, около 20 боевых вертолетов и другая боевая техника.
Şamo QuliyevАвтор новости