Завершился основной этап азербайджано-турецких тактических учений с боевой стрельбой - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Завершен основной этап азербайджано-турецких тактических учений с боевой стрельбой.

Как сообщает Report, темой учений было проникновение вглубь тактических групп, атака обороняющегося врага, его разгром, перехват высот и территориального отрезка.

Военнослужащие двух стран с точностью выполнили поставленные задачи.

*** 11:43

В рамках соглашения между Азербайджаном и Турцией о военном сотрудничестве, начался основной этап совместных азербайджано-турецких тактических учений с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк-2019".

Как сообщает Report, стартовавшие 1 мая учения завершатся сегодня.

Отметим, что основной целью учений является достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран, проведение обмена опытом.

К этим учениям привлечены больше тысячи человек личного состава, около 60 единиц боевой техники, 30 артиллерийских установок, около 20 боевых вертолетов и другая боевая техника.