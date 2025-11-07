Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Завершилось первенство армии по волейболу, посвященное 5-летию Победы

    Армия
    • 07 ноября, 2025
    • 20:00
    Завершилось первенство армии по волейболу, посвященное 5-летию Победы

    Завершилось армейское первенство по волейболу, посвящённое пятой годовщине Дня Победы, в котором принимали участие военнослужащие видов войск (сил) Азербайджанской армии, главных управлений и управлений Министерства обороны, а также специальных военных учебных заведений.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

    Выступившие поздравили команды-победительницы, подчеркнув значимость подобных состязаний с точки зрения поддержания высокого уровня физической подготовки военнослужащих, укрепления боевого духа и сплочённости коллектива.

    По итогам состязаний среди 11 команд, представленных различными структурными подразделениями Министерства обороны, первое место заняла команда Военного института имени Гейдара Алиева, второе - команда Военно-воздушных сил, третье - команда Военно-морских сил.

    В завершение победителям были вручены кубки и медали.

    Zəfərin 5-ci ildönümünə həsr olunmuş voleybol üzrə ordu birinciliyi başa çatıb

