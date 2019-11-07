Завершилось 12-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне

В Баку завершило свою работу 12-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе заседания были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной и других сферах, а также определены основные направления деятельности для решения предстоящих задач и согласован план действий на 2020-й год.

По итогам заседания был подписан протокол между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Турецкой Республики.

Очередное заседание в этом формате планируется провести в следующем году в Турции.