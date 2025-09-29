Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Завершились совместные учения военнослужащих Азербайджана и Узбекистана

    Армия
    • 29 сентября, 2025
    • 16:31
    Завершились совместные учения военнослужащих Азербайджана и Узбекистана

    В Ташкенте завершились командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Мяхарят – 2025", проходившие с участием группы военнослужащих Азербайджанской армии.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В соответствии со сценарием учений были проведены мероприятия по планированию специальной операции в целях поиска, локализации и нейтрализации незаконных вооруженных формирований, выполнены практические действия с использованием программного обеспечения для моделирования и симуляции.

    В ходе учений, проводимых в рамках плана двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2025 год, были успешно выполнены все поставленные задачи.

    В заключение были награждены военнослужащие, отличившиеся в ходе совместных командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Мяхарят – 2025".

    Азербайджан Узбекистан военные учения Минбороны
    Фото
    Azərbaycan və Özbəkistan hərbçilərinin birgə təlimi başa çatıb
    Фото
    Joint command-staff exercise of Azerbaijan and Uzbekistan end

    Последние новости

    17:51

    В Баку завершился первый день саммита INMerge

    ИКТ
    17:45

    Страны ЕС оказывают поддержку Дании для безопасности двух предстоящих саммитов

    Другие страны
    17:44

    Трамп пригрозил ввести санкции против стран, не производящих мебель в США

    Другие страны
    17:41

    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    17:41

    Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

    Внешняя политика
    17:40

    БФБ объявила дату аукциона по облигациям ЕБРР

    Финансы
    17:38

    Азербайджан за 7 месяцев увеличил поставки газа в Турцию на 1,7%

    Энергетика
    17:37

    Азербайджан завоевал второе золото на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    17:37

    Белый дом: Трамп представил "лучший план" по прекращению войны в Газе

    Другие страны
    Лента новостей