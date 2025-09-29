Завершились совместные учения военнослужащих Азербайджана и Узбекистана

В Ташкенте завершились командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Мяхарят – 2025", проходившие с участием группы военнослужащих Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии со сценарием учений были проведены мероприятия по планированию специальной операции в целях поиска, локализации и нейтрализации незаконных вооруженных формирований, выполнены практические действия с использованием программного обеспечения для моделирования и симуляции.

В ходе учений, проводимых в рамках плана двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2025 год, были успешно выполнены все поставленные задачи.

В заключение были награждены военнослужащие, отличившиеся в ходе совместных командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "Мяхарят – 2025".