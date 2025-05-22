Завершились совместные учения азербайджанских и иранских военных

12:20 Успешно завершены совместные учения "Араз-2025", проходившие с участием военнослужащих Азербайджана и Ирана.

Успешно завершены совместные учения "Араз-2025", проходившие с участием военнослужащих Азербайджана и Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В рамках учений поставленные задачи были точно выполнены военнослужащими двух стран.

При выполнении в плановом порядке задач по этапам учений и во взаимодействии участники продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки.

Руководители учений высоко оценили профессионализм и уровень подготовки личного состава.

В заключение стороны обменялись памятными подарками, были награждены военнослужащие, отличившиеся в ходе учений.