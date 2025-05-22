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Завершились совместные учения азербайджанских и иранских военных

Завершились совместные учения азербайджанских и иранских военных 12:20 Успешно завершены совместные учения "Араз-2025", проходившие с участием военнослужащих Азербайджана и Ирана.
Армия
22 мая 2025 г. 12:26
Завершились совместные учения азербайджанских и иранских военных

Успешно завершены совместные учения "Араз-2025", проходившие с участием военнослужащих Азербайджана и Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В рамках учений поставленные задачи были точно выполнены военнослужащими двух стран.

При выполнении в плановом порядке задач по этапам учений и во взаимодействии участники продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки.
Руководители учений высоко оценили профессионализм и уровень подготовки личного состава.

В заключение стороны обменялись памятными подарками, были награждены военнослужащие, отличившиеся в ходе учений.

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Версия на английском языке ФотоAraz-2025 joint exercise successfully completed
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İran hərbçilərinin birgə təlimi başa çatıb

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