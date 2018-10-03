Завершились соревнования за звание лучшей танковой роты

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Завершились соревнования за звание "Лучшая танковая рота", которые проводились согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2018 год.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе соревнований была проверена боеготовность танковых подразделений, а также усовершенствованы знания и боевые навыки экипажей. Команды успешно сдали зачеты по вождению, стрельбе в ночное и дневное время, физической подготовке и другим занятиям, а также точно, своевременно и правильно выполнили поставленные задачи.

По итогам соревнований был определен экипаж, удостоенный звания "Лучшая танковая рота". Согласно заключительным результатам комиссии, первое место заняла команда "Бейлаган", второе место - "Барда", а третье место досталось команде "Шамкир".