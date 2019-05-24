Завершились широкомасштабные учения азербайджанской армии

Сегодня завершились четырехдневные широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии.

Как сообщает Report, учения проводились согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Широкомасштабные оперативно-тактические учения проводились под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений азербайджанской армии.

Основной темой учений является отражение атаки противника в ночное время, с нанесением ему контрударов по различным направлениям, с последующим переходом в наступление наших войск.

К учениям были привлечены до 10 тыс. военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов.

В соответствии с решением, принятым руководителем широкомасштабных оперативно-тактических учений, была выполнена передислокация войск и пунктов управлений в районы оперативного предназначения, созданы ударные группировки и приведены в готовность к применению в заданных направлениях, осуществлено перемещение фронтовой и армейской авиации в резервные аэродромы, а ракетные и артиллерийские войска выведены на резервные огневые и стартовые позиции.

Согласно замыслу учений, в ходе операций выполнялись задачи по огневой поддержке. После вывода танковых подразделений в установленные пункты, были выполнены задачи по подготовке к следующему этапу.

Отметим, что учения азербайджанской армии начались 20 мая.