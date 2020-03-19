Завершились курсы подготовки военных поваров

Согласно утвержденному министром обороны плану действий на 2020-й год, состоялась церемония выпуска поваров, успешно завершивших "Курсы подготовки военных поваров".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе курсов с военными поварами были проведены занятия по правильному приготовлению пищи, нормам отходов, образующихся в результате обработки продуктов, правильной эксплуатации технологического оборудования, строгому выполнению санитарно-гигиенических требований и другим темам.

Военнослужащим и гражданским служащим, успешно завершившим курсы, были выданы сертификаты.