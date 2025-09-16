Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    • 16 сентября, 2025
    • 19:45
    Завершены совместные учения сил спецназначения Вечное братство – IV - ВИДЕО

    Завершены многонациональные совместные учения сил специального назначения "Вечное братство - IV", проведенные в Азербайджане с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    По случаю завершения совместных учений в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии была организована концертная программа "Азербайджанский музыкальный венок".

    Выступив на мероприятии заслуженный деятель искусств, обладатель персональной пенсии президента Азербайджана Абдулла Гурбани отметил, что мероприятие совпало с кануном 18 сентября - Дня национальной музыки и подробно рассказал гостям о богатой истории и культуре Азербайджана.

    Народные и авторские песни, а также танцы в исполнении солистов образцового военного оркестра Министерства обороны и ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова вызвали большой интерес у участников учений.

    Участникам учений были вручены подарки.

