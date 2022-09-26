Завершен очередной "Начальный курс коммандос"

В соответствии с планом подготовки на 2022 год, состоялась очередная церемония выпуска "Начального курса коммандос".

В соответствии с планом подготовки на 2022 год, состоялась очередная церемония выпуска "Начального курса коммандос".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на церемонии выпуска генерал-майор Васиф Кязымов передал личному составу поздравления руководства Министерства обороны и пожелал военнослужащим успехов в дальнейшей службе.

Выпускникам курса были вручены сертификаты и береты.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.