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Завершен очередной "Начальный курс коммандос"

Завершен очередной "Начальный курс коммандос" В соответствии с планом подготовки на 2022 год, состоялась очередная церемония выпуска "Начального курса коммандос".
Армия
26 сентября 2022 г. 13:22
Завершен очередной Начальный курс коммандос

В соответствии с планом подготовки на 2022 год, состоялась очередная церемония выпуска "Начального курса коммандос".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на церемонии выпуска генерал-майор Васиф Кязымов передал личному составу поздравления руководства Министерства обороны и пожелал военнослужащим успехов в дальнейшей службе.

Выпускникам курса были вручены сертификаты и береты.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun növbəti "Komando başlanğıc kursu” başa çatıb

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