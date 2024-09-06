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Застрелился военнослужащий азербайджанской армии

Застрелился военнослужащий азербайджанской армии В Шемкирскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве с использованием огнестрельного оружия военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны, рядового Аббасова Вели Асеф оглы.
Армия
6 сентября 2024 г. 10:46
Застрелился военнослужащий азербайджанской армии

В Шемкирскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве с использованием огнестрельного оружия военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны, рядового Аббасова Вели Асеф оглы.

Об этом сообщили Report из Республиканской военной прокуратуры.

Сообщается, что сотрудники Шемкирской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана осмотрели место происшествия и тело, изъяли вещественные доказательства и произвели другие следственные действия.

"По факту в Шемкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены экспертизы и проведены неотложные следственные действия", - указали в прокуратуре.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun hərbçisi odlu silahla özünü öldürüb

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