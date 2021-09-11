Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА "Bayraktar TB2"

В настоящее время в арсенале Вооруженных сил имеется два комплекса (12 летательных аппаратов) оперативно-тактических беспилотных летальных аппаратов турецкого производства "Bayraktar TB2".

В настоящее время в арсенале Вооруженных сил имеется два комплекса (12 летательных аппаратов) оперативно-тактических беспилотных летальных аппаратов турецкого производства "Bayraktar TB2".

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Он отметил, что в арсенале Военно-воздушных и Военно-морских сил страны имеется два таких комплекса:

"Один комплекс был приобретен в этом году по заказу Министерства обороны. Кроме того, для удовлетворения нужд Вооруженных сил в 2021-2022 гг. планируется приобрести еще четыре таких комплекса. В будущем мы планируем пополнить арсенал беспилотными летальными аппаратами местного производства", - добавил он.

Главнокомандующий отметил, что приобретение "Bayraktar" – это еще полдела.

"Потому что, во-первых, нужно научиться эффективно с ними работать, во-вторых, мы должны обязательно знать тактику по формам их применения. Мы должны комплексно подходить к вопросу. Приобретением "Байрактаров" дело не заканчивается. Сейчас мы изучаем методику использования этих аппаратов. Если бы мы имели опыт Азербайджана, было бы намного проще. Признаю, что к сожалению, мы имеем очень мало опыта", - подчеркнул Валерий Залужный.