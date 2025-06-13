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Закон об отмене возрастного ценза для ряда генералов вступил в силу

Закон об отмене возрастного ценза для ряда генералов вступил в силу Закон об отмене возрастного ценза для ряда генералов вступил в силу
Армия
13 июня 2025 г. 13:50
Закон об отмене возрастного ценза для ряда генералов вступил в силу

В Азербайджане вступило в силу поправки в законы, касающиеся отмены предельного возраста пребывания в должности для ряда генералов.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил изменений в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно поправкам, предельный возраст не будет устанавливаться не только для генерала армии, но и для руководителя и заместителя соответствующего органа исполнительной власти и других государственных органов, где предусмотрена военная служба помимо Вооруженных сил Азербайджана (за исключением структур, входящих в состав государственных органов), назначаемых на должность соответствующим органом исполнительной власти.

Поправки предусматривают расширение круга лиц, для которых не устанавливается предельный возраст пребывания на действительной военной службе. Таким образом, согласно предлагаемым изменениям, предельный возраст не будет устанавливаться не только для генерала армии, но и для руководителя и заместителя соответствующих государственных органов, назначаемых на должность президентом Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Bir sıra generalların vəzifədə olması üçün yaş senzi ləğv edilir

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