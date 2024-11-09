Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8

Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге Руслану Жаксылыкову в связи с аварией вертолета Ми-8, приведшей к гибели одного военнослужащего.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Глубоко опечален весью о гибели одного и ранении двух военнослужащих в результате аварии вертолета Ми-8 в Актюбинской области братского Казахстана", - говорится в сообщении.

Гасанов выразил соболезнования близким и родственникам погибшего военного и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, вертолет Ми-8 Министерства обороны Казахстана 9 ноября при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку. На борту находилось три члена экипажа, двое доставлены в больницу. Один из членов экипажа скончался. Предварительная причина авиационного инцидента – техническая неисправность.