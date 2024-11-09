О нас

Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8

Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8 Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге
Армия
9 ноября 2024 г. 13:30
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге Руслану Жаксылыкову в связи с аварией вертолета Ми-8, приведшей к гибели одного военнослужащего.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Глубоко опечален весью о гибели одного и ранении двух военнослужащих в результате аварии вертолета Ми-8 в Актюбинской области братского Казахстана", - говорится в сообщении.

Гасанов выразил соболезнования близким и родственникам погибшего военного и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, вертолет Ми-8 Министерства обороны Казахстана 9 ноября при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку. На борту находилось три члена экипажа, двое доставлены в больницу. Один из членов экипажа скончался. Предварительная причина авиационного инцидента – техническая неисправность.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan Defense Minister expresses condolences to Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Qazaxıstana başsağlığı verib

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден Чингиз Айтматов президенту Азербайджана
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана
5 ноября 2024 г. 13:53
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
4 ноября 2024 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
5 ноября 2024 г. 12:23
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
7 ноября 2024 г. 10:03
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
2 ноября 2024 г. 18:51
Депутат: Европарламент пытается быть большим армянином, чем сами армяне
Депутат: Европарламент пытается быть большим армянином, чем сами армяне
5 ноября 2024 г. 21:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi