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    Закир Гасанов выразил соболезнование министру обороны Ирана

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражениями соболезнований начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанту Мохаммаду Хосейну Багери и министру обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майору Амиру Хатеми.

    Как сообщили Report в пресс-службе минобороны, в письме говорится: "Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранении военнослужащих в результате крушения грузового самолета Вооруженных сил братской Исламской Республики Иран неподалеку от города Карадж. Ваша боль – это, несомненно, и наша боль.

    Да упокоит Всевышний души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым".

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