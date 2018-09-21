Закир Гасанов встретился с заместителем генерального секретаря НАТО

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Отметив успешное развитие отношений между Азербайджаном и НАТО, министр обороны подчеркнул немаловажное значение принципиальной позиции Альянса по безопасности на Южном Кавказе в интересах мира и стабильности в регионе. Коснувшись военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник З.Гасанов отметил важность достижения решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права.

Высоко оценив позицию НАТО в отношении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, генерал-полковник З.Гасанов выразил уверенность, что Альянс и впредь окажет содействие в этом направлении. В ходе обсуждения резолюции № 1325 Совета Безопасности ООН "О женщинах, мире и безопасности" генерал-полковник З.Гасанов, отметив заинтересованность нашей страны в выполнении требований, вытекающих из данного документа, довел до внимания гостей, что в Азербайджанской армии служит свыше десяти тысяч женщин. Генерал-полковник З.Гасанов добавил, что в ближайшее время предусматривается учреждение должности референта министра обороны по решению проблем военнослужащих-женщин и гражданских служащих.

Отметив позицию Азербайджана в данном вопросе как заслуживающее одобрения, Р.Геттемюллер подчеркнула, что Азербайджан является надежным партнером НАТО и высоко оценила участие нашей страны в борьбе против терроризма и в грузоперевозках, осуществляемых для миротворческих операций, а также вклад, внесенный азербайджанскими миротворцами в международную безопасность в рамках операций в Афганистане, выразив при этом признательность азербайджанской стороне. В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджана с НАТО в рамках "Партнерства ради мира" и других программ, реализации проектов, нынешнему состоянию и перспективам развития отношений.