​Закир Гасанов встретился с секретарем Совета министров обороны стран СНГ

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране новоназначенным секретарем Совета министров обороны стран СНГ генерал-майором Юрием Дашкиным.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Министр обороны проинформировал гостя о последних событиях на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск и текущей ситуации. Генерал-полковник З.Гасанов особо отметил факты обстрела со стороны армянских вооруженных формирований азербайджанских населенных пунктов и мирного населения.

"На протяжении более 20 лет международно признанные азербайджанские территории находятся под оккупацией Армении, свыше миллиона наших сограждан стали беженцами и вынужденными переселенцами, а переговорный процесс практически стал безрезультатным", - отметил министр обороны Азербайджана.

Касаясь отношений в военной области со странами-участницами СНГ, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что существуют перспективы дальнейшего развития данного сотрудничества.

Генерал-майор Ю.Дашкин выразил свое удовлетворение в связи с тем, что свой первый визит в качестве секретаря СМО стран СНГ он сделал именно в Азербайджан. Также он отметил важность расширения отношений в военной сфере между странами Содружества.

Министр обороны генерал-полковник З.Гасанов пожелал секретарю СМО стран СНГ успехов на новой должности, а также в дальнейшей деятельности.