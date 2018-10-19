Закир Гасанов встретился с руководством холдинга Czechoslovak Group

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В рамках рабочего визита в Чешскую Республику, министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с руководством крупного промышленного холдинга этой страны Czechoslovak Group.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, также были представлены брифинги о деятельности предприятий, входящих в состав холдинга, и производимой ими продукции.