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    Закир Гасанов встретился с руководством холдинга Czechoslovak Group

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В рамках рабочего визита в Чешскую Республику, министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с руководством крупного промышленного холдинга этой страны Czechoslovak Group.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, также были представлены брифинги о деятельности предприятий, входящих в состав холдинга, и производимой ими продукции. 

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