Закир Гасанов встретился с руководителями военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ 17-го мая министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, генерал-майором Физули Салаховым, начальником Военного училища Сухопутных войск Турции, бригадным генералом Исмаилом Гюзеллером и ректором Академии национальной обороны Грузии, полковником Зазой Джапаридзе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отметив важность обсуждений и обмена опытом, проводимых в рамках проходящей в Баку в соответствии с подписанным 31-го марта текущего года в городе Гиресуне Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны между Азербайджаном, Турцией и Грузией встречи руководителей военно-учебных заведений трех стран, министр обороны подчеркнул значимость проведения подобных мероприятий на периодической основе.

Оценив проходящее в Баку мероприятие руководителей военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии как продолжение проведенных по сегодняшний день встреч министров обороны и начальников генеральных штабов вооруженных сил трех стран, генерал-полковник З.Гасанов выразил уверенность, что это сотрудничество внесет важный вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе.

Стороны также обсудили вопросы взаимного обучения курсантов в военно-учебных заведениях трех стран, проведения совместных учений, спортивных состязаний, соревнований знаний и ряд других тем.

Выразив признательность генерал-полковнику З.Гасанову за организацию встречи и гостеприимство, руководители учебных заведений в свою очередь подчеркнули, что плодотворные обсуждения, проводимые в Баку, внесут значительный вклад в развитие связей между военно-учебными заведениями трех стран и осуществление совместной деятельности.