 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Закир Гасанов встретился с послом Кувейта в Азербайджане

    В ходе встрече была обсуждена военно-политическая ситуация в регионе

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял чрезвычайного и полномочного посла Кувейта в Азербайджане Сауда Абдульазиза Магомеда аль-Шамлана аль Руми. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    На встрече были обсуждены военно-политическая ситуация в регионе, перспективы военного сотрудничества между вооруженными силами Азербайджанской Республики и Кувейта, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi