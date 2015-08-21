Закир Гасанов встретился с послом Кувейта в Азербайджане

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял чрезвычайного и полномочного посла Кувейта в Азербайджане Сауда Абдульазиза Магомеда аль-Шамлана аль Руми. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На встрече были обсуждены военно-политическая ситуация в регионе, перспективы военного сотрудничества между вооруженными силами Азербайджанской Республики и Кувейта, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.