 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Закир Гасанов встретился с послом Грузии в Азербайджане

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Грузии в нашей стране Зурабом Патарадзе.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, поздравив посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане, министр пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между нашими странами.

    Выразив удовлетворение началом деятельности в нашей стране в качестве посла, дипломат отметил, что приложит все усилия для развития азербайджано-грузинских отношений, в частности, военного сотрудничества.

    В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, двустороннее военное сотрудничество и другие вопросы.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi