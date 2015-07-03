Закир Гасанов встретился с новоизбранным президентом Латвии

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Латвии, встретился с нынешним министром обороны Латвии Раймондсом Вейонисом, который с 8 июля начнет исполнять обязанности президента страны.

Как сообщили Report в министерстве, на официальной церемонии согласно протоколу министры прошли перед почетным караулом. Прозвучали государственные гимны обеих стран.

Затем с участием делегаций состоялась встреча в расширенном составе.

Министр обороны Азербайджана поблагодарил за официальное приглашение и гостеприимство, поздравил Раймондса Вейониса в связи с избранием на пост президента Латвии и пожелал ему успехов на этой высокой государственной должности.

На встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности, перспективы развития Вооруженных сил и расширения военного сотрудничества между двумя странами. Была подчеркнута важность сотрудничества во всех сферах, в том числе и военной сфере.

З.Гасанов отметил, что Азербайджан и Латвия имеют хороший опыт в сфере военного сотрудничества: "Расширение сотрудничества в сфере обороны будет способствовать укреплению Вооруженных сил”.

Р.Вейонис в свою очередь заявил, что Латвия всегда признавала территориальную целостность Азербайджана, и была сторонником разрешения нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета Азербайджана.

После состоялся обмен мнениями относительно военно-политического положения Южно-кавказского региона, положения азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

На встрече также участвовал начальник Генштаба Вооруженных сил Латвийской Республики генерал-лейтенант Раймонд Граубе.

Визит завершится 4 июля.