Закир Гасанов встретился с министром обороны Болгарии

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ 25 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с вице-премьером по Общественному порядку и безопасности — министром обороны Республики Болгария господином Красимиром Каракачановым, прибывшей в нашу страну для участия в третьей Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX 2018", проводимой в Бакинском Экспо Центре.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, организацию взаимных встреч с целью проведения обмена опытом, а также военно-политическую обстановку в регионах этих стран.