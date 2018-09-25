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    Закир Гасанов встретился с министром обороны Болгарии

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ 25 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с вице-премьером по Общественному порядку и безопасности — министром обороны Республики Болгария господином Красимиром Каракачановым, прибывшей в нашу страну для участия в третьей Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX 2018", проводимой в Бакинском Экспо Центре.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, организацию взаимных встреч с целью проведения обмена опытом, а также военно-политическую обстановку в регионах этих стран.

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