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    Закир Гасанов встретился с иранской делегацией

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    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ 25 сентября в рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX 2018", проводимой в Бакинском Экспо-центре, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран по промышленности и исследованию господином Резой Музеффериния.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской и военно-образовательной сферах, организации взаимных визитов экспертных групп, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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