Министр обороны Азербайджана встретился с главой Управления по Партнерству НАТО/SHAPE

16 октября министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в стране в рамках "Дни НАТО" делегацией во главе с начальником Управления по Партнерству в штабе Верховного главнокомандования объединенных вооруженных сил Альянса в Европе (SHAPE) контр-адмиралом Бюлентом Тураном.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, З.Гасанов отметил, что партнерские отношения Азербайджана с НАТО носят многосторонний характер, уделяется особое внимание постоянному развитию этого партнерства.

Напомнив политическую поддержку НАТО территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, министр обороны довел до внимания, что это служит укреплению евроатлантической безопасности, а также важно для регионального мира и стабильности.

Контр-адмирал Б.Туран, в свою очередь, высоко оценив отношения Азербайджан-НАТО, особо подчеркнул вклад, внесенный азербайджанскими миротворцами в международную безопасность в рамках миссий, проводимых в Афганистане, их активное участие во многих программах Альянса, а также уровень подготовки офицеров, проходящих службу в различных штабах НАТО. Б.Туран также выразил признательность руководству Министерства обороны за организацию и проведение "Дни НАТО" в Азербайджане на высоком уровне.

В ходе встречи были обсуждены вопросы оперативной подготовки, проведения учений, развития военного образования, достижения взаимодействия сил в рамках программ сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества и возможном вкладе нашей страны в миссию НАТО в Ираке.