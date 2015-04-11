Закир Гасанов: Враг находится в страхе и смятении - ВИДЕО

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов посетил воинские части на линии фронта. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По информации, вначале руководство министерства обороны почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложило цветы к его памятнику перед воинской частью.

Затем министр обороны вручил командирам боевые знамена, выданные воинским частям соответствующим распоряжением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Выступивший на торжественной церемонии командир воинского соединения, генерал-лейтенант Ровшан Акперов выразил особую благодарность руководству страны и командованию министерства обороны за оказываемое воинским частям доверие.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав со знаменательным днем:

"Сегодня вашим воинским частям вручены боевые знамена. Примите мои поздравления в связи с этим. Боевое знамя является символом чести и славы воинской части. Мы хотим, чтобы наши боевые знамена после освобождения всех оккупированных земель развевались в Карабахе, являющемся неотъемлемой частью Азербайджана. Мы все верим и уверены в этом!

Сегодня наши Вооруженные силы под руководством Верховного главнокомандующего проходят боевую подготовку на таком уровне, что враг уже находится в страхе и смятении. Наш достойный ответ врагу способствует снижению дисциплины во вражеской армии и уклонению личного состава от службы на оккупированных территориях.

Особо хотим отметить, что наши героические солдаты и офицеры на линии фронта дают достойный отпор врагу. Безуспешные операции врага в итоге завершаются для них большими потерями. Это создает проблемы в армии противника и, в целом, в Армении.

Мы еще раз заявляем, что в очень короткий срок мы освободим наши земли. Уважаемый господин президент особо подчеркнул: "Мы никогда не позволим армянам создать на азербайджанских землях второе армянское государство. Если армянский солдат не хочет умирать, пусть не едет в Агдам, Физули. Или последствия будут еще более тяжкими".

Сегодня я высоко оцениваю служебно-боевую деятельность вашего воинского соединения и уверен, что вы и после этого будете выполнять все поставленные перед вами задачи на высоком уровне. Еще раз поздравляю вас и желаю успехов в вашей службе".

В заключение мероприятия воинские части прошли торжественным маршем перед трибуной.