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Закир Гасанов: Верю в успешное развитие военного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией

Закир Гасанов: Верю в успешное развитие военного сотрудничества

"Азербайджан полностью поддерживает территориальную целостность Грузии".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на совместной конференции с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов

По его словам, аналогичную поддержку Азербайджан чувствует и со стороны Грузии во всех международных структурах: "В рамках визита подписан план двустороннего сотрудничества. В документе предусматривается проведение совместных учений и других мероприятий". 

З.Гасанов выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии военного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией. 

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