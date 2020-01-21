Закир Гасанов: Верю в успешное развитие военного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией

"Азербайджан полностью поддерживает территориальную целостность Грузии".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на совместной конференции с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.

По его словам, аналогичную поддержку Азербайджан чувствует и со стороны Грузии во всех международных структурах: "В рамках визита подписан план двустороннего сотрудничества. В документе предусматривается проведение совместных учений и других мероприятий".

З.Гасанов выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии военного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.