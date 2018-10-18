Закир Гасанов участвует в "Международной выставке будущих сил 2018"

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В рамках визита в Чешскую Республику, делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым принимает участие в "Международной выставке будущих сил 2018", проводимой при поддержке министерств обороны, внутренних дел, иностранных дел, Генерального штаба Вооруженных сил Чехии, штаба НАТО, Европейского оборонного агентства и ряда других национальных и международных организаций.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Это мероприятие является весьма авторитетной платформой, признанной на международном уровне, которая проводится с целью представления и поощрения национальных и глобальных целей безопасности, а также проведения обмена информацией в области обороны и безопасности.

На выставке принимают участие около 1200 компаний из 60-ти стран. Азербайджанская делегация, ознакомившись с продукцией, производимой компаниями оборонной промышленности зарубежных стран, участвующих в данной выставке, была всесторонне проинформирована об их предназначениях.

В рамках визита министр обороны Азербайджана, генерал-полковник З.Гасанов провел двусторонние встречи с руководителями ряда предприятий оборонной промышленности.