Закир Гасанов совершит визит в Великобританию

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Ирфаном Сиддигом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе встречи был обсужден армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, подчеркнута обеспокоенность приемом некоторыми международными структурами представителей сепаратистского режима на оккупированных азербайджанских территориях, состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе, военному сотрудничеству между странами и вопросам безопасности.

Обсудили также вопросы касательно запланированного визита министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в Великобританию.