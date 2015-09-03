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    Закир Гасанов совершит визит в Великобританию

    Министр обороны встретился с послом этой страны в Азербайджане

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Ирфаном Сиддигом.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    В ходе встречи был обсужден армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, подчеркнута обеспокоенность приемом некоторыми международными структурами представителей сепаратистского режима на оккупированных азербайджанских территориях, состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе, военному сотрудничеству между странами и вопросам безопасности. 

    Обсудили также вопросы касательно запланированного визита министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в Великобританию.  

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