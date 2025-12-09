Закир Гасанов: Роль НАТО в обеспечении мира и безопасности высока

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с делегацией Североатлантического альянса во главе с заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе (SHAPE) - руководителем Управления партнерства контр-адмиралом Юсуфом Карагюлле, прибывшей в страну в рамках "16-х Дней НАТО".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны подчеркнул, что связи между Азербайджаном и НАТО имеют особое значение и вносят положительный вклад в развитие профессиональных военных кадров обеих сторон.

Гасанов высоко оценил роль НАТО в обеспечении мира и безопасности во всем мире, отметив, что Азербайджан постоянно придает важное значение взаимному сотрудничеству с Альянсом.

Контр-адмирал Карагюлле высоко оценил расширение сотрудничества между Азербайджаном и НАТО. Была особо подчеркнута эффективность взаимных визитов и встреч, проводимых в различных форматах.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в военной и военно-образовательной областях, были обсуждены планы на будущее.

Отметим, что в рамках "16-х Дней НАТО", которые будут проходить до 12 декабря, гости посетят несколько воинских частей и специальные военно-учебные заведения, действующие в подчинении Национального университета обороны.