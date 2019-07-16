Закир Гасанов проверяет боеспособность воинских частей азербайджанской армии

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева проверяются боеспособность воинских частей азербайджанской армии, состояние вооружения и военной техники, а также уровень их боеготовности.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

16 июля руководство министерства обороны, посетив одну из воинских частей, возложило цветы к установленному на территории части бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева и воздало дань уважения его памяти.

Затем министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверил боевую готовность и морально-психологическое состояние личного состава воинской части, ознакомился с его социально-бытовыми условиями и довел до должностных лиц задачи, предстоящие выполнить в этом направлении.

Министр обороны осмотрел здание штаба, хранилище боевой техники, склады для хранения вооружения и боеприпасов, парк автомобильной техники, медпункт, солдатскую казарму, столовую, банно-прачечный комплекс, другие административные и служебные объекты, а также дал командованию соответствующие указания в связи с повышением уровня боеготовности войск и эффективной эксплуатацией боевых средств.

В завершение руководство министерства обороны пообедало вместе с личным составом.