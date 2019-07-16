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Закир Гасанов проверяет боеспособность воинских частей азербайджанской армии

Закир Гасанов проверяет боеспособность воинских частей

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева проверяются боеспособность воинских частей азербайджанской армии, состояние вооружения и военной техники, а также уровень их боеготовности.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

16 июля руководство министерства обороны, посетив одну из воинских частей, возложило цветы к установленному на территории части бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева и воздало дань уважения его памяти.

Затем министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверил боевую готовность и морально-психологическое состояние личного состава воинской части, ознакомился с его социально-бытовыми условиями и довел до должностных лиц задачи, предстоящие выполнить в этом направлении.

Министр обороны осмотрел здание штаба, хранилище боевой техники, склады для хранения вооружения и боеприпасов, парк автомобильной техники, медпункт, солдатскую казарму, столовую, банно-прачечный комплекс, другие административные и служебные объекты, а также дал командованию соответствующие указания в связи с повышением уровня боеготовности войск и эффективной эксплуатацией боевых средств.

В завершение руководство министерства обороны пообедало вместе с личным составом.

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