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Закир Гасанов провел совещание в Ходжавенде, проанализирована оперативная обстановка в Карабахе

Закир Гасанов провел совещание в Ходжавенде, проанализирована оперативная обстановка в Карабахе Находящийся с визитом в Ходжавенде министр оборон генерал-полковник З.Гасанов провел совещание в новом здании штаба с участием командного состава и офицеров штаба.
Армия
9 июля 2022 г. 14:19
Закир Гасанов провел совещание в Ходжавенде, проанализирована оперативная обстановка в Карабахе

Находящийся с визитом в Ходжавенде министр оборон генерал-полковник З.Гасанов провел совещание в новом здании штаба с участием командного состава и офицеров штаба.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Поздравив личный состав со священным праздником Гурбан, министр обороны довел до внимания участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской армией.

На совещании была подробно проанализирована оперативная обстановка на азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахской экономической зоне. Министр обороны дал конкретные поручения по усилению материально-технического и боевого обеспечения подразделений, совершенствованию служебно-боевой деятельности военнослужащих и повышению бдительности личного состава.

Рассказав о Центре операций по кибербезопасности, министр обороны подчеркнул особую значимость мер безопасности в области информационно-коммуникационных технологий в современном мире, как в условиях войны, так и в мирное время, было отмечено, что Азербайджанская армия использует передовой опыт развитых стран в обеспечении кибербезопасности.

Затем были заслушаны доклады о деятельности новосозданных воинских частей коммандос и даны соответствующие указания об уделении особого внимания боевой подготовке коммандос.

Министр обороны подчеркнул важность дальнейшего повышения боевой и морально-психологической готовности, дисциплины, усиления охраны объектов военного назначения, пристального внимания к заботе и здоровью личного состава, усиления контроля за соблюдением правил безопасности.

Генерал-полковник З.Гасанов дал указания по организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, а также по созданию новой военной инфраструктуры с целью дальнейшего улучшения служебно-боевых и социально-бытовых условий.

Министр обороны поручил соответствующим должностным лицам в канун Гурбан байрамы, как и во все времена, держать в центре внимания семьи участников войны и шехидов, отдавших жизнь за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В заключение группе военнослужащих, отличившихся на военной службе, были вручены ценные подарки.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Xocavənddə müşavirə keçirib, Qarabağdakı əməliyyat şəraiti təhlil edilib

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