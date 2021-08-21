Закир Гасанов пронаблюдал за учениями морских коммандос

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники министерства приняли участие в церемонии выпуска военнослужащих, прошедших базовый курс "морских коммандос".

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники министерства приняли участие в церемонии выпуска военнослужащих, прошедших базовый курс "морских коммандос".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Выступая на церемонии, министр обороны поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Закир Гасанов выразил благодарность турецким офицерам и всему персоналу за организацию и проведение курса с привлечением турецких профессиональных инструкторов.

После завершения церемонии были продемонстрированы оружие и другие военные средства, используемые морскими пехотинцами. Было отмечено, что это оружие широко применялось при уничтожении сил и средств вражеской стороны во время Отечественной войны.

На полигоне на территории воинской части были продемонстрированы эпизоды учений подразделений подводного нападения и подводной обороны.

Наблюдая за образцовыми выступлениями спецназовцев, министр обороны дал соответствующие указания командованию в связи с выполнением задач.