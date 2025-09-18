Закир Гасанов принял участие в открытии 12-го Сяншаньского форума в Пекине

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства находятся с рабочим визитом в Пекине для участия в 12-м Сяншаньском форуме по приглашению министра национальной обороны Китая адмирала Дун Цзюня.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что 18 сентября министр обороны принял участие в церемонии открытия форума, проходящего под девизом "Сохранение международного порядка и содействие мирному развитию".

В рамках форума Гасанов встретился со своим китайским коллегой адмиралом Д.Цзюнем.

В ходе встречи обсуждалось текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между странами, стороны также провели подробный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.