    Закир Гасанов принял участие в открытии 12-го Сяншаньского форума в Пекине

    Армия
    • 18 сентября, 2025
    • 12:48
    Закир Гасанов принял участие в открытии 12-го Сяншаньского форума в Пекине

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства  находятся с рабочим визитом в Пекине для участия в 12-м Сяншаньском форуме по приглашению министра национальной обороны Китая адмирала Дун Цзюня.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Сообщается, что 18 сентября министр обороны принял участие в церемонии открытия форума, проходящего под девизом "Сохранение международного порядка и содействие мирному развитию".

    В рамках форума Гасанов встретился со своим китайским коллегой адмиралом Д.Цзюнем.

    В ходе встречи обсуждалось текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между странами, стороны также провели подробный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

