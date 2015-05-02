Закир Гасанов примет участие в международной оборонной выставке "IDEF – 2015"

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправится в воскресенье с визитом в Турцию. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Азербайджана.

Сообщается, что 5 мая возглавляемая З.Гасановым делегация примет участие в международной оборонной выставке "IDEF – 2015" в Стамбуле.

Азербайджанская делегация ознакомится на экспозиции с достижениями ряда государств и оборонно-промышленных компаний в сфере производства военной техники и оборудования.

В рамках визита министр обороны Азербайджана проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с командующим сухопутными ВС Турции, генералом армии Хулуси Акаром.