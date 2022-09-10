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Закир Гасанов приказал военным быть готовыми к решительному пресечению любых провокаций

Закир Гасанов приказал военным быть готовыми к решительному пресечению любых провокаций Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов приказал всегда быть готовыми к немедленному и решительному пресечению любых провокаций.
Армия
10 сентября 2022 г. 10:40
Закир Гасанов приказал военным быть готовыми к решительному пресечению любых провокаций

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов приказал военным всегда быть готовыми к немедленному и решительному пресечению любых провокаций.

Как сообщает Report, об этом З.Гасанов заявил на сегодняшнем служебном совещании в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе совещания подробно были проанализированы оперативные условия и текущая ситуация на азербайджано-армянской государственной границе и в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента на территории Азербайджана.

Особо подчеркнув напряженность, которая может возникнуть в результате интенсивного обстрела армянскими вооруженными силами позиций нашей армии в направлении Кяльбаджарского и Лачынского районов в последнее время, министр обороны приказал всегда быть готовыми к немедленному и решительному пресечению любых провокаций.

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