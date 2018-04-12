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    Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии по случаю успешного завершения президентских выборов

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии по случаю успешного завершения проведенных 11 апреля президентских выборов и переизбранием на пост президента с уверенной победой в очередной раз Ильхама Алиева.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Министр обороны отметил, что личный состав Азербайджанской армии с большим воодушевлением принял участие в процессе голосования и сделал правильный выбор, проголосовав за самого достойного кандидата во имя безопасности нашей страны и демократического развития.

    Генерал-полковник Закир Гасанов вновь заверил, что личный состав Азербайджанской армии бдительно стоит на страже Родины, и с целью освобождения оккупированных земель, а также обеспечения территориальной целостности страны готов и в состоянии выполнить каждый приказ Верховного главнокомандующего Вооруженными силами.

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