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Закир Гасанов поздравил личный состав армии Азербайджана с Днем независимости

Закир Гасанов поздравил личный состав армии Азербайджана с Днем независимости Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав армии Азербайджана с 28 мая – Днем государственной независимости.
Армия
28 мая 2025 г. 10:50
Закир Гасанов поздравил личный состав армии Азербайджана с Днем независимости

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав армии Азербайджана с 28 Мая – Днем государственной независимости.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны.

В тексте поздравлении говорится:

"Господа офицеры, товарищи прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы, государственные служащие и гражданские работники!

Искренне поздравляю вас со 107-й годовщиной создания Азербайджанской Демократической Республики, одной из самых славных страниц нашей государственности, 28 Мая – Днем государственной независимости. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, успехов в вашей почетной и священной службе родине".

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