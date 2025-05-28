Закир Гасанов поздравил личный состав армии Азербайджана с Днем независимости

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав армии Азербайджана с 28 мая – Днем государственной независимости.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав армии Азербайджана с 28 Мая – Днем государственной независимости.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны.

В тексте поздравлении говорится:

"Господа офицеры, товарищи прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы, государственные служащие и гражданские работники!

Искренне поздравляю вас со 107-й годовщиной создания Азербайджанской Демократической Республики, одной из самых славных страниц нашей государственности, 28 Мая – Днем государственной независимости. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, успехов в вашей почетной и священной службе родине".